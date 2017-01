Bolsas nos EUA fecham perto da estabilidade com investidores à espera de novos dados

Por Sinead Carew

(Reuters) - Os principais índices acionários dos Estados Unidos devolveram os ganhos iniciais e fecharam perto da estabilidade nesta quarta-feira, com alguns investidores evitando grandes movimentos antes de uma nova rodada de dados econômicos e no fim da temporada de balanços.

O índice Dow Jones encerrou em leve queda de 0,04 por cento, a 18.060 pontos, enquanto o S&P 500 cedeu 0,03 por cento, a 2.098 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,11 por cento, a 4.981 pontos.

As vendas do varejo nos EUA ficam inalteradas em abril, com os consumidores reduzindo compras de carros e outros itens de valor mais alto. Os preços dos produtos importados pelos EUA caíram pelo 10º mês seguido em abril e os estoques empresariais subiram levemente em março.

Os dados sugeriram a alguns investidores que a economia norte-americana está sofrendo para se recuperar de tal forma que o Federal Reserve possa elevar a taxa de juros antes de setembro.

"Agora você está saindo de um mercado focado em balanços para um mercado focado em questões macro", disse o co-presidente da Stuart Frankel & Co Andrew Frankel. "As pessoas parecem estar em modo de observação enquanto tentam ter alguma compreensão do que deve acontecer em seguida."