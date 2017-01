Marinha do Irã dispara contra navio-tanque de Cingapura no Golfo

WASHINGTON/LONDRES (Reuters) - Navios da Marinha iraniana dispararam contra um navio-tanque com bandeira de Cingapura no Golfo Pérsico nesta quinta-feira no que pareceu ser a última tentativa iraniana de resolver uma disputa legal pela força com uma embarcação comercial de passagem, disseram autoridades dos Estados Unidos.

Perto do meio-dia no Golfo Pérsico (5h em Brasília), cinco navios da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã se aproximaram do Alpine Eternity, levando o navio-tanque repleto de derivados de petróleo a buscar refúgio nas águas dos Emirados Árabes Unidos, afirmaram as autoridades.