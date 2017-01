Imigrantes estão em 'ping-pong marítimo' enquanto países asiáticos lhes dão as costas

As Nações Unidas pediram que os países ao redor do Mar Andaman não empurrem os milhares de bangladeshis e muçulmanos Rohingya desesperados de Mianmar, agora encalhados em barcos frágeis, e que, ao invés disso, os resgatem.

"Nós não estamos vendo tais ações de nenhum governo da região apesar de estarmos pedindo que a comunidade internacional tome medidas pois as pessoas estão morrendo", disse Jeffrey Savage, que trabalha com a agência para refugiados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na Indonésia (ACNUR), onde cerca de 1.400 imigrantes chegaram na última semana.