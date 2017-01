Brasil e China firmam acordos que podem superar US$53 bi e criarão fundo para infraestrutura

BRASÍLIA (Reuters) - Brasil e China anunciaram nesta terça-feira um amplo conjunto de acordos de comércio, investimentos e cooperação financeira que podem superar os 53 bilhões de dólares, potencialmente assegurando um fluxo de capital importante no momento em que a economia brasileira busca se recuperar.

Durante a primeira visita do premiê chinês, Li Keqiang, à América Latina, também foi anunciada a criação de um fundo de 50 bilhões de dólares destinados à infraestrutura no Brasil, pela Caixa Econômica Federal e o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC, na sigla em inglês), confirmando reportagem da Reuters da semana passada.

Segundo o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Cláudio Puty, os 53 bilhões de dólares representam uma soma das intenções de investimentos dos chineses no Brasil, sendo que parte deles pode vir ou não a ser financiada pelo fundo.