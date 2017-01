Montadora Chery Socma fecha operação no Uruguai por crise no Brasil e Argentina

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A montadora chinesa de veículos Chery-Socma anunciou nesta terça-feira sua saída do Uruguai pela impossibilidade de concretizar exportações para o Brasil e Argentina e diante da demora de um negócio com a Venezuela, disse o diretor nacional do Trabalho do país, Juan Castillo.

"A empresa manifestou... a impossibilidade de colocar um único automóvel na Argentina, a condição desfavorável com a desvalorização cambial do Brasil e a demora de um negócio com a Venezuela, em que havia expectativas", adicionou o funcionário do Ministério do Trabalho.