Cannes ainda é importante para o mercado do cinema

Ford saiu do local rápido como entrou – mas, segundo a mídia especializada, com impressionantes 20 milhões de dólares para os direitos de distribuição de “Nocturnal Animals”, que se encontra em pré-produção e ainda nem foi filmado.

O Festival de Cannes não é somente um dos mais prestigiosos do mundo. O Marché du Film (Mercado do Filme), um fórum para atrair financiamento para novos filmes e para vender direitos que acontece simultaneamente, é um dos eventos imperdíveis para quem procura dinheiro pesado, os manda-chuvas dos grandes estúdios e os peixes pequenos que levam milhares de novos títulos aos olhos do mundo todos os anos.