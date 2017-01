BRF planeja emissão inédita de "green bonds"

"Para a BRF, a possível captação traz três inovações: a primeira emissão com rating 'BBB', a primeira em euros e a primeira emissão de 'green bonds'", afirmou o diretor financeiro e de Relações com Investidores da BRF, Elcio Ito, à Reuters por telefone.

O "green bond" é um título de dívida com alguns atributos adicionais, exigindo que os recursos captados sejam aplicados em projetos ambientalmente sustentáveis. Há investidores no exterior que só aplicam nesse tipo de instrumento.

Segundo o IFR, serviço de notícias financeiras da Thomson Reuters, a BRF contratou os bancos BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley e Santander para agendar encontros com investidores na Europa, antes da potencial venda dos títulos verdes.

"São duas operações distintas, mas dentro de estratégias vinculadas", disse Ito. "Vamos tirar um pouco de dívida do mercado e, ao mesmo tempo, podemos colocar uma dívida nova. Do ponto de vista de caixa, ela é neutra para a companhia, mas estou melhorando o custo do endividamento de forma consolidada, estou diversificando a minha base de investidores."

O movimento ocorre no momento em que a companhia, maior exportadora de carne de frango do mundo, tem avançado no exterior, com uma unidade industrial de alimentos congelados em Abu Dhabi e também por meio de joint ventures em países da Ásia, como a Indonésia, onde vê um mercado com elevado potencial.