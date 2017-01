Barco de patrulha francês resgata 297 imigrantes na costa da Itália

PARIS (Reuters) - Um navio de patrulha da Marinha francesa resgatou 297 imigrantes de um barco de pesca no sul do mar Mediterrâneo nesta quarta-feira, disse a polícia francesa, o mais recente caso de um fluxo de mais de 50 mil pessoas que já entraram na Europa por mar neste ano.

Os imigrantes, cujas nacionalidades não foram reveladas, tinham como destino a Itália. Cerca de 30.500 dos imigrantes da África ou do Oriente Médio que cruzaram o Mediterrâneo para a Europa neste ano desembarcaram na Itália e cerca de 1.800 morreram afogados na tentativa, segundo a agência de refugiados da Organização das Nações Unidas (ONU).

As mortes, incluindo o afogamento de até 900 pessoas num único barco no mês passado, levaram os governos europeus a ampliar suas operações de resgate.

No entanto, um plano da Comissão Europeia para compartilhar o fardo do tratamento dos pedidos de asilo, que superaram 600 mil no ano passado, entre os Estados membros da União Europeia já provocou objeções dos que são contra a imigração.