Avião procedente da Venezuela com cocaína cai na costa da Colômbia

BOGOTÁ (Reuters) - Um avião carregado de cocaína procedente da Venezuela caiu nesta quarta-feira no mar do Caribe, na costa da Colômbia, ao fugir da perseguição de aeronaves militares que tentaram forçar o piloto a pousar, disse a Força Aérea colombiana.

Na região onde o bimotor HAWKER 800 caiu, em frente a Puerto Colombia, no departamento do Atlântico, unidades da Marinha encontraram o corpo de um homem, um passaporte mexicano, os destroços e pacotes com cocaína.