Chineses dizem que ações dos EUA no Mar do Sul da China são "irresponsáveis"

PEQUIM/WASHINGTON (Reuters) - A China afirmou nesta sexta-feira que está "fortemente insatisfeita" depois que um avião espião dos Estados Unidos sobrevoou parte do Mar do Sul da China nesta semana, perto de onde o país asiático está construindo ilhas artificiais. Os chineses exortaram os EUA a suspender tais atos sob risco de causar um acidente.

O voo ocorrido na quarta-feira teve destaque após a decisão incomum do Pentágono de convidar uma equipe da emissora CNN a embarcar no avião de vigilância Poseidon. A Marinha chinesa teria emitido oito advertências para a aeronave se afastar do território contestado.