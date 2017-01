Invasão de sistema de avião por hacker ressalta problemas mais graves da indústria

(Reuters) - O pesquisador de tecnologia de segurança Chris Roberts virou manchete no mês passado quando ele mudou o curso de um avião em Nova York fazendo a polícia federal dos Estados Unidos (FBI) acusá-lo de invadir os controles de voo do aparelho.

Outros especialistas em segurança afirmam que Roberts, que foi citado pelo FBI como tendo causado um "movimento lateral do avião durante o voo", ajudou a chamar atenção para uma questão mais ampla: que a indústria da aviação não está acompanhando a ameaça que invasores representam a aviões cada vez mais conectados a computadores.

"Há uma enorme questão nos encarando", afirmou Brad Haines, colega de Roberts e pesquisador de segurança focado em aviação. "Você vai atirar no mensageiro?"

A Boeing afirmou que apesar de sistemas de oferta de WiFi em voo possuem links de comunicação, "o projeto do sistema o isola de outros do avião que tenham papel crítico e funções essenciais". A rival europeia Airbus afirmou que seus aviões são projetados para serem protegidos de "qualquer potencial ameaça que venha do sistema de entretenimento a bordo". Continuação...