Comercialização de nova safra de milho do Brasil emperra às vésperas da colheita

Por Gustavo Bonato

SÃO PAULO (Reuters) - O ritmo de vendas antecipadas da segunda safra de milho do Brasil nesta temporada é lento, com produtores apostando em eventual repique de preços e com compradores esperando queda nas cotações a partir da entrada de um colheita recorde nos próximos meses, disseram analistas nesta terça-feira.

A colheita da chamada "safrinha" da temporada 2014/15 já começou em regiões isoladas do Paraná, segundo principal Estado produtor, atrás apenas de Mato Grosso. A projeção de algumas consultorias é de uma produção recorde de mais de 50 milhões de toneladas no país neste ciclo.

A consultoria Safras & Mercados avalia que a comercialização em Mato Grosso esteja entre 25 e 30 por cento do total esperado, ante cerca de 40 por cento no mesmo período de 2014 e mais de 60 por cento em 2013.

"O produtor fica esperando, fica olhando... Eles plantam muito, mas esquecem da comercialização", afirmou o analista de grãos da Safras, Paulo Molinari. "Já teve preços excepcionais (no início do ano) para as características de Mato Grosso, e vendeu-se muito pouco."

No Paraná e em Mato Grosso do Sul, as vendas estão entre 20 e 25 por cento, ante 30 a 35 por cento na mesma época da temporada passada, estimou Molinari.

"É baixa a comercialização. Nem a safra 'normal' (de verão) o pessoal está vendendo bem", relatou João Cláudio Pereira da Silva, da Zairam Corretora de Mercadorias, de Maringá (PR).

Segundo o Cepea, os preços do milho estão 6 por cento abaixo dos registrados um mês atrás e 13 por cento abaixo de dois meses atrás, quando as cotações na bolsa de Chicago estavam mais altas e o dólar estava mais valorizado ante o real, tornando os preços mais elevados na moeda brasileira.