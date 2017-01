Brasil e México assinam acordos econômicos e pretendem duplicar comércio

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Brasil e México tomarão medidas neste ano para aliviar as restrições ao comércio bilateral e pretendem duplicar a corrente comercial em menos de 10 anos, disseram a presidente Dilma Rousseff e seu colega mexicano, Enrique Peña Nieto, nesta terça-feira.

Durante uma visita oficial à Cidade do México, Dilma disse que as negociações começarão em julho num esforço para aumentar a gama de produtos que integram um acordo de comércio conjunto conhecido como ACE 53 de cerca de 800 para mais de 6 mil itens.

Dilma disse mais tarde que a petroleira estatal mexicana Pemex "seria muito bem-vinda no Brasil" e que a Petrobras também poderia ajudar a Pemex com a tecnologia de exploração em águas profundas no Golfo do México.