CBF entrega contratos ao Ministério Público Federal; Del Nero volta ao país

SÃO PAULO (Reuters) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quinta-feira que entregou ao Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, os contratos firmados pela entidade em gestões anteriores, após denúncias de corrupção envolvendo dirigentes do esporte.

No caso do Brasil, as investigações incluem, por exemplo, contrato de patrocínio da seleção brasileira com uma empresa norte-americana e a negociação dos direitos comerciais da competição de clubes Copa do Brasil, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.