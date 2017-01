Mianmar encontra barco com 727 imigrantes na costa sul do país

Por Hnin Yadana Zaw e Antoni Slodkowski

YANGON (Reuters) - A Marinha de Mianmar apreendeu uma embarcação com 727 pessoas na costa sul do país nesta sexta-feira, informou o governo, cerca de uma semana após um barco similar, com cerca de 200 imigrantes de Bangladesh, ter sido encontrado.

A nacionalidade das pessoas no barco era incerta. O Ministério de Informação de Mianmar descreveu as pessoas como "bengalis", usando o termo que o governo usa para descrever a minoria muçulmana rohingya perseguida no país, assim como imigrantes de Bangladesh.

Mianmar insistiu que não era o culpado pelo fluxo mais recente no sudeste asiático de imigrantes em barcos, em um encontro regional sobre a crise nesta sexta-feira na Tailândia, à medida que a ONU afirma que milhares de imigrantes vulneráveis continuam à deriva no mar e precisavam de resgate urgente.

Mais de 3 mil imigrantes chegaram à Indonésia e à Malásia desde que a Tailândia iniciou uma ofensiva contra gangues de tráfico de pessoas. Estima-se que 2.600 pessoas estejam à deriva.

"A Marinha de Mianmar está transportando o barco para sua base na ilha de Hainggyi", disse Tun Kyaw Kyaw, vice-diretor-geral da Divisão Ayeyarwady do governo, responsável pela região onde a base está localizada.