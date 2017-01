Receita diz que já autuou acusados de escândalo na Fifa e pedirá informações aos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - A Receita Federal disse nesta sexta-feira, sem citar nomes, que algumas das pessoas envolvidas nas investigações sobre corrupção na Fifa realizada pelos Estados Unidos já foram autuadas pelas autoridades tributárias brasileiras e anunciou que pedirá informações sobre as investigações às autoridades norte-americanas.

Em nota, a Receita disse ainda que desde 2002 investiga fraudes ligadas ao futebol no país e que, neste período, 96 pessoas e empresas foram investigadas, o que resultou na cobrança de multas, tributos e juros no montante de 4,47 bilhões de reais.

"Algumas das pessoas citadas na recente operação promovida no âmbito do Poder Judiciário dos Estados Unidos da América estão no rol das autuações efetuadas pela Receita Federal, que por razões de sigilo fiscal, não pode nominá-las", informou a Receita em nota publicada em seu site.