Blatter envergonhou a Fifa, diz ex-vice-presidente Warner

BERLIM (Reuters) - Ninguém causou mais vergonha à Fifa do que seu presidente, Joseph Blatter, e ele deveria entregar o cargo a um líder mais jovem, disse o ex-vice-presidente da entidade Jack Warner.

Warner, que foi acusado de pedir suborno, segundo a investigação de corrupção de membros do alto escalão da Fifa conduzida pelos Estados Unidos, foi solto sob fiança de um prisão em Trinidad e Tobago na quinta-feira, de acordo com a mídia local.

Indagado pela Stern se Blatter, de 79 anos, é corrupto, Warner disse: “Eu só sei isto: ele foi eleito como chefe da Fifa cinco vezes em seguida. Se é corrupto? Não sei. Se eu tivesse a idade dele... me aposentaria e passaria a presidência da Fifa para alguém mais jovem. Mas cada um tem ideias diferentes do que fazer com a própria vida”.