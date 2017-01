Brasil inicia treinos para Copa América e tenta evitar contágio por problemas na CBF

TERESÓPOLIS (Reuters) - A seleção brasileira se apresentou nesta segunda-feira para um período de preparação no centro de treinamentos da Granja Comary, em Teresópolis (RJ), visando a disputa da Copa América no Chile, em meio a um clima conturbado pela prisão na semana passada do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) José Maria Marin.