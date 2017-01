Cunha deve decidir em 30 dias sobre CPI do futebol na Câmara

(Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), deve decidir em 30 dias sobre o pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as denúncias de irregularidades no futebol, após o escândalo que levou à prisão de altos dirigentes da Fifa, entre eles o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) José Maria Marin.

Se na Câmara a CPI do futebol pode ter de esperar, no Senado o requerimento de criação da comissão feito pelo senador Romário (PSB-RJ), campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, já foi lido em plenário e a CPI aguarda apenas a nomeação dos integrantes pelos líderes partidários para ser instalada.