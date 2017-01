Conmebol coloca em dúvida realização da Copa América Centenário em 2016 nos EUA

BUENOS AIRES (Reuters) - A realização da Copa América Centenário em 2016 nos Estados Unidos está em dúvida após o escândalo provocado pela investigação de supostos pagamentos de subornos no futebol mundial, disse um alto dirigente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

"Hoje o presidente de uma das confederações está detido, hoje as empresas detentoras de direitos têm seus fundos bloqueados... ninguém seriamente pode dizer que as coisas no futuro vão ser como estão previstas", acrescentou.