Blatter renuncia à presidência da Fifa e convoca nova eleição

Blatter, de 79 anos, anunciou a decisão em entrevista coletiva em Zurique dias após uma operação do FBI que resultou na prisão de dirigentes do esporte, incluindo o ex-presidente da CBF José Maria Marin.

"Esses anos foram ligados muito proximamente à Fifa e a esse esporte maravilhoso que é o futebol. Eu aprecio e amo a Fifa mais do que qualquer coisa e só quero o melhor para o futebol, a Fifa e a nossa instituição", acrescentou.

"Eu decidi concorrer novamente porque estava certo de que essa era a melhor opção para o futebol. Apesar de os membros da Fifa terem me dado um novo mandato, esse mandato não parece ter o apoio de todos no mundo. É por isso que irei convocar um congresso extraordinário a ser realizado o mais rápido possível, para a eleição de um presidente para me suceder."