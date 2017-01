Governo investe em agenda positiva passada primeira fase do ajuste fiscal

BRASÍLIA (Reuters) - Com o lançamento do Plano Safra 2015/2016 nesta terça-feira, e a previsão de lançamento de programas nas áreas de infraestrutura e exportação ainda neste mês, o governo tenta impulsionar uma agenda positiva, após conseguir aprovar as polêmicas primeiras medidas do ajuste fiscal e promover cortes no Orçamento.

Integram ainda a agenda positiva, segundo a presidente Dilma Rousseff, a terceira fase do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida e o plano de financiamento específico para a agricultura familiar.

“Estamos trabalhando para recolocar o Brasil em uma trajetória de crescimento e queremos que isso ocorra no menor tempo possível”, disse a presidente durante cerimônia de lançamento do Plano Safra 2015/16 no Palácio do Planalto, nesta terça-feira.

“Temos, portanto, esses dois eixos. O eixo do ajuste, ajuste para crescer, e o eixo dos investimentos em parceria como setor privado. Estamos mostrando que com ações concretas o Brasil, ao mesmo tempo, faz o ajuste e tem, a partir deles, uma agenda muito clara de futuro”, acrescentou Dilma, que ressaltou a importância da aprovação no Congresso das próximas medidas do ajuste.

Na semana passada, o Congresso concluiu a votação de três medidas provisórias editadas pelo governo para equilibrar as contas públicas: uma alterando o acesso a benefícios trabalhistas, outra com mudanças na concessão de benefícios previdenciários, e ainda uma proposta que aumenta tributos de produtos importados.

As propostas trouxeram um ônus político ao governo, que ainda precisa decidir como irá sancioná-las. Durante a tramitação no Congresso, foi inserido na MP dos benefícios previdenciários um trecho que flexibiliza o fator previdenciário, mecanismo que limita o valor da aposentadoria de pessoas mais novas.

Ainda falta votar mais duas propostas do pacote de ajuste fiscal no Congresso: um projeto que reverte parte das desonerações concedidas pelo governo a mais de 50 setores da economia e uma medida provisória que eleva a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de instituições financeiras de 15 para 20 por cento.

Dilma aproveitou o discurso para defender a aprovação das propostas como mecanismos para “assegurar uma economia fiscal mais estável”.