Governo diz que Blatter tomou decisão correta e defende aprimoramento de gestão no futebol

SÃO PAULO (Reuters) - O governo brasileiro considera que o presidente da Fifa, Joseph Blatter, tomou a decisão "mais correta" ao renunciar nesta terça-feira em meio a um escândalo de corrupção na entidade e defendeu que é momento de aperfeiçoar a gestão do futebol.

“Diante da atual conjuntura, a atitude do presidente da Fifa parece ser a mais correta", disse o ministro do Esporte, George Hilton, em comunicado enviado por email.

"O governo brasileiro mantém seu apoio às investigações e considera que o momento é de oportunidade para aperfeiçoar a gestão do futebol no Brasil e no mundo”, acrescentou.