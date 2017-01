ENTREVISTA-Renúncia de Blatter não terá influência no comando da CBF, diz secretário-geral

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Surpreendida com a renúncia do presidente da Fifa, Joseph Blatter, a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não sabe quem vai apoiar na próxima eleição para o comando da entidade, de acordo com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, que garantiu que a decisão do suíço não terá qualquer influência no comando do futebol no país.