Saída de Blatter leva a pedidos por recomeço para a Fifa

O suíço, que comandou a Fifa durante 17 anos, está sob a mira de promotores norte-americanos e do FBI, disse uma fonte à Reuters na noite de terça-feira sob condição de anonimato. Um porta-voz do FBI não quis comentar. A Fifa não respondeu a um pedido de comentário sobre a investigação de seu presidente.

"Além dessas pessoas, devem ser realizadas reformas estruturais", disse o secretário de Esportes francês, Thierry Braillard. No Brasil, o ex-jogador e atual senador Romário disse que a renúncia de Blatter é "uma ótima oportunidade de fazer uma limpeza efetiva no futebol em todo o mundo."

Blatter declarou que uma eleição para selecionar um novo presidente será realizada assim que possível, embora um funcionário da Fifa tenha dito que provavelmente não ocorrerá pelo menos até dezembro. Blatter irá permanecer na função até a escolha de um sucessor. Sua filha, Corinne Blatter-Andenmatten, disse a um jornal suíço que a decisão do pai "não tem nada, absolutamente nada a ver com as alegações circulando”, afirmou ao diário Blick.e