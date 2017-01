SAIBA MAIS-Lista de distribuidoras de energia com contratos vencendo a partir de julho

BRASÍLIA (Reuters) - Confira a lista das distribuidoras de energia elétrica que podem ter seus contratos de concessão renovados, se aceitarem as condições determinadas pelo governo, apresentadas em decreto presidencial publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União.

As empresas que aceitarem as exigências para a renovação terão prazo de cinco anos para atingir metas de eficiência e qualidade do serviço e de gestão econômico-financeira.