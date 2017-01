Del Nero visita concentração da seleção brasileira cercado de seguranças

TERESÓPOLIS, Rio de Janeiro (Reuters) - Aguardado desde o início da preparação da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, onde o Brasil se prepara para a disputa da Copa América no Chile, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, visitou a concentração nesta quinta-feira cercado por um forte aparato de segurança.

Policiais militares e seguranças privados acompanharam a chegada do dirigente à concentração do Brasil.

Ele chegou a prometer ir à Granja Comary logo no primeiro dia de concentração, mas a crise na Fifa e a prisão do ex-presidente da CBF José Maria Marin fizeram Del Nero mudar de idéia.

Del Nero passou pouco tempo na Granja Comary e conversou com membros da comissão técnica do Brasil. O contato com os jogadores também foi breve.

O dirigente não deu declarações públicas.

Na semana passada, o ex-presidente da CBF José Maria Marin foi preso junto com outros dirigentes esportivos acusados de participar de um esquema mundial de corrupção no futebol. Del Nero nega envolvimento no esquema e, em entrevista recentes, disse que não sabia de esquemas montados por Marin no comando da CBF.

Na próxima semana, haverá na sede da CBF no Rio de Janeiro uma reunião para discutir o estatuto da CBF e temas como reeleição na entidade e legislação do futebol, além do escândalo de corrupção na Fifa e suas consequências para o futebol brasileira.