Cade aprova aquisição da Pirelli pela ChemChina no Brasil

No Brasil, a ChemChina tem atuação limitada. A companhia não tem fábrica no país e atua no fornecimento de pneus de carga (ônibus e caminhão) e ORT (off-the-road). Já a Pirelli têm fábricas em São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia e fornece pneus para montadoras de veículos e para usuários finais.