Premiê da Romênia sofre investigação criminal mas descarta renúncia

Ponta negou qualquer delito, e seu gabinete declarou em um comunicado que as acusações já haviam sido feitas por seus inimigos políticos e “meticulosamente desmanteladas... através de provas claras e documentos certificados”.

Os promotores romenos fizeram uma série de prisões de figuras importantes este ano no país, que continua sendo um dos mais pobres e mais assolados pela corrupção entre os 28 membros da União Europeia.

Ex-promotor que assumiu como premiê em 2012, Ponta enfrenta uma eleição geral no ano que vem. Seu governo atualmente procura aprovar uma série de cortes de impostos polêmicos no Parlamento e está envolvido em conversas duras com credores internacionais em busca de um acordo de socorro financeiro.