Gazprom avalia interesse em áreas com potencial para gás em rodada da ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A estatal russa Gazprom, maior produtora de gás do mundo, busca oportunidades de investimentos no Brasil e poderá participar da 13ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios de Petróleo, marcada para outubro deste ano, afirmou o diretor para Brasil e América Latina da companhia, Shakarbek Osmonov.

"Vamos olhar o que o governo oferece e, dependendo dessa avaliação, podemos decidir participar", declarou Osmonov à Reuters, nos bastidores do congresso Gas Summit, no Rio de Janeiro.

Com escritório no Brasil desde 2011, a companhia ainda não tem projetos em desenvolvimento no país, mas acredita no forte potencial local, segundo afirmou Osmonov.