Petrobras precisará desinvestir mais nos próximos anos, diz Wood Mackenzie

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os preços internacionais do petróleo nos atuais patamares apertam o fluxo de caixa da Petrobras e deverão exigir vendas de ativos maiores do que as planejadas pela companhia para o biênio 2015/2016, disse nesta segunda-feira um diretor da renomada consultoria do setor de energia Wood Mackenzie.

A Petrobras precisaria de um preço de petróleo acima de 85 dólares por barril para não precisar recorrer a novos endividamentos ou a vendas maiores, avaliou o diretor da Wood Mackenzie para a América Latina, Eric Eyberg, após apresentação no Gas Summit, no Rio de Janeiro.

No início do mês, a Petrobras emitiu títulos no valor de 2,5 bilhões de dólares, com vencimento em 100 anos, na primeira investida da companhia no mercado internacional de capitais desde o estouro da Operação Lava Jato. Além disso, fechou recentemente acordos para acessar linhas de crédito bilionárias em bancos chineses.