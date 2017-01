Escândalo faz oposição italiana exigir renúncia do prefeito de Roma

A investigação cada vez mais abrangente sobre a "Capital Máfia" colocou uma grande pressão sobre Marino, membro do Partido Democrático (PD) do primeiro-ministro, Matteo Renzi, eleito dois anos atrás. Até agora, ele resistiu à pressão para entregar o cargo.

A polícia teve que conter uma multidão de manifestantes do Movimento 5 Estrelas e do grupo de extrema direita CasaPound que gritavam "Renuncie!" e "Saiam, mafiosos", enquanto o gabinete da cidade se reunia a portas fechadas para votar a substituição de uma série de conselheiros presos por conta do escândalo.