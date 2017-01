Del Nero chama Marin de "grande companheiro" e diz que fica na CBF até fim do mandato

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, lamentou nesta terça-feira a prisão de seu antecessor, José Maria Marin, a quem chamou de "grande companheiro", e reafirmou que fica no cargo até “o último dia de seu mandato”.

Em audiência pública na Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados, ele negou que tivesse conhecimento de qualquer irregularidade na entidade.

Marin foi preso em Zurique no final de maio junto com outros dirigentes da Fifa em investigação dos Estados Unidos e da Suíça sobre corrupção no futebol.