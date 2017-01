Leilão da hidrelétrica de Tapajós fica para 2016, diz presidente da EPE

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O leilão da usina hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, no Pará, não vai mais acontecer em 2015 como pretendia o governo, por problemas de licenciamento, e deverá ficar para o ano que vem, de acordo com o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Mauricio Tolmasquim.