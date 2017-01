Dilma diz que Mercosul pode apresentar propostas à UE "nos próximos dias ou meses"

"O Brasil e o Mercosul estão em condições de apresentar suas ofertas comerciais para a União Europeia, e acredito que isso possa ocorrer nos próximos dias ou meses", disse Dilma em declaração após encontro com o premiê belga, Charles Michel, por ocasião da 2ª Cúpula União Europeia-Celac.

"E esperamos que, da mesma forma, essa questão evolua de forma satisfatória do ponto de vista da União Europeia", acrescentou a presidente.

A troca simultânea de ofertas entre Mercosul e União Europeia é um passo decisivo para as negociações de um acordo de livre-comércio, considerado por Dilma uma prioridade para o bloco de países sul-americanos neste ano.

No encontro de Dilma com o premiê belga, os dois líderes trataram ainda sobre o novo Programa de Investimento em Logística lançado pelo governo federal e falaram sobre o interesse de empresas belgas em investir em infraestrutura no Brasil.