Dilma diz que Mercosul pode apresentar propostas à UE "nos próximos dias ou meses"

"Hoje não se tratava da discussão sobre oferta, tratava-se de marcar essa data. Amanhã (quinta-feira) nós vamos conversar com o senhor Donald Tusk (presidente do Conselho Europeu), da União Europeia, e também com a chanceler (alemã Angela) Merkel, construindo as condições para que se apresente esse acordo, que é do interesse de todo o Mercosul e, seguramente, da União Europeia", disse Dilma.