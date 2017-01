Zico diz que candidatura à Fifa depende de mudanças, mas é mais fácil que na CBF

No caso da CBF a indicação é ainda mais complicada: é necessário o apoio de oito federações estaduais e mais cinco clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, o que torna praticamente impossível para uma pessoa que já não seja dirigente do futebol.

"Existe mais possibilidade na Fifa do que na CBF. O ideal era aqui no Brasil, mas infelizmente hoje as regras do jogo não favorecem as pessoas do meio a se candidatar", disse o ex-jogador da seleção brasileira em entrevista coletiva em seu centro de futebol, na zona oeste do Rio de Janeiro.