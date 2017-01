Nadal vence Monfils e chega a 1a final na grama desde 2011

SÃO PAULO (Reuters) - Rafael Nadal chegou à sua primeira final na grama em quatro anos após vencer Gael Monfils por 6/3 e 6/4 nas semifinais do Aberto de Stuttgart, neste sábado.

Nadal enfrentará o sérvio Viktor Troicki ou o croata Marin Cilic na decisão do seu primeiro torneio desde a decepcionante derrota no saibro para Novak Djokovic, que encerrou sua campanha nas quartas de final do Aberto da França.