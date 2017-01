Em "Battlefield: Hardline", o bom é não puxar o gatilho

SÃO PAULO (Reuters) - A mais nova versão da série de jogos de sucesso Battllefield deu uma guinada no mínimo interessante para um game de tiro em primeira pessoa: ela recompensa jogadores por não matar pessoas.

O jogador assume o papel do detetive Nick Mendoza, que descobre que há corrupção em sua unidade de narcóticos enquanto drogas novas e perigosas chegam em Miami e entopem as ruas.

A partir de então, parte-se para a destruição nas ruas, com tiroteios para todos os lados, derrubando todos os bandidos, certo? Não. A ênfase do jogo é a furtividade, e pontos para desbloquear bônus e itens são a recompensa para prender os criminosos, sem matá-los.

Isso inevitavelmente vai frustrar muitos jogadores. Mas as mecânicas de alto risco e alta recompensa de andar silenciosamente e prender bandidos sem ser percebido podem ser divertidas e realmente oferecem uma boa mudança de estilo em comparação à maioria dos games de tiro em primeira pessoa, que se resumem a atirar em tudo que se mova.

Algumas partes do jogo, porém, foram pouco refinadas -- como bandidos que caem no sono logo após serem algemados -- enquanto no modo campanha, o arco principal da história é logo suplantado por uma série de tramas secundárias clichês de filmes de ação da década de 1980.