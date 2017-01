Enlutada, Charleston começa a se restabelecer depois de massacre em igreja

No lado de fora da igreja, a mais antiga congregação afro-americana no sul dos EUA, buquês, ursos de pelúcia e balões cobriam a calçada, enquanto centenas de pessoas faziam fila para homenagear os mortos, cantar hinos e deixar lembranças em homenagem às vítimas.

Autoridades municipais, líderes religiosos e parentes e amigos enlutados, disseram que os serviços de domingo na igreja Emanuel marcariam um pequeno passo em direção à cura, depois do último tiroteio em massa dos EUA, que mais uma vez apontou os holofotes sobre questões do país no que se refere a relações raciais e crimes com armas de fogo.