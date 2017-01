Marfrig quer usar dinheiro da venda da Moy Park para reduzir alavancagem

SÃO PAULO (Reuters) - A Marfrig pretende usar "quase de forma integral" os cerca de 1,19 bilhão de dólares que vai receber à vista com a venda da unidade europeia Moy Park para reduzir sua dívida bruta, com considerável redução em indicadores de alavancagem, disseram executivos da companhia nesta segunda-feira.

A Marfrig anunciou no domingo que fechou contrato com a JBS, maior produtora de carnes do mundo, para a venda de sua unidade de frangos e alimentos processados na Europa.