Wall St sobe com otimismo sobre Grécia; Nasdaq fecha em pontuação recorde

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices acionários dos Estados Unidos fecharam em alta nesta segunda-feira. O Nasdaq fechou em nova máxima recorde conforme aumentavam as esperanças de que um acordo seria alcançado para evitar um calote da dívida grega.

O mercado acionário tem sido amplamente guiado pela situação na Grécia recentemente, com investidores preocupados de que se o país der calote em sua dívida, ele pode ter de deixar o euro, potencialmente chacoalhando as bases da região econômica.

Atenas apresentou novas propostas de reformas que foram cautelosamente bem-recebidas por ministros das finanças da zona do euro nesta segunda-feira, apesar de o Eurogrupo informar que as propostas precisam de estudo detalhado e isso levaria vários dias para determinar de elas podem levar a um acordo.

O humor também foi favorecido pela atividade de fusão e aquisição. O índice de energia do S&P 500 subiu 1 por cento e foi o setor com melhor desempenho após a Energy Transfer Equity LP confirmar que fez uma oferta de 48 bilhões de dólares pela Williams Companies Inc.