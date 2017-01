Vendas de açúcar da Copersucar caem 15,3% na temporada 2014/15

SÃO PAULO (Reuters) - A Copersucar, maior comercializadora global de açúcar e etanol, vendeu 7,2 milhões de toneladas de açúcar na temporada 2014/15, queda de 15,3 por cento ante a temporada 2013/14, informou a empresa nesta terça-feira.

Do total da temporada 14/15, 5,5 milhões de toneladas de açúcar foram destinadas à exportação, e 1,7 milhão foram comercializadas no mercado interno.

O total vendido ao exterior sofreu uma queda de 19,1 por cento na comparação com a temporada 13/14, quando as exportações haviam sido de 6,8 milhões de toneladas. Já as vendas domésticas ficaram estáveis.

No etanol, a Copersucar comercializou diretamente 4,3 bilhões de litros em 2014/15, sendo que 3,8 bilhões de litros foram vendidos no mercado doméstico. A companhia não informou a comparação com a temporada anterior.

Já a controlada Eco-Energy Biofuels, comercializadora e operadora logística de etanol nos Estados Unidos, que responde por 47 por cento das receitas da Copersucar, elevou suas vendas de etanol em 14,7 por cento nesta temporada, para 7,8 bilhões de litros.

"Somadas à comercialização de etanol diretamente pela Copersucar, as operações conjuntas representam uma participação de 11 por cento no mercado global do biocombustível", destacou a empresa em nota.

A Copersucar fechou a temporada 14/15 com prejuízo de 8,4 milhões de reais, ante um lucro de 78,6 milhões no período anterior.

"O resultado reflete as dificuldades conjunturais do mercado e da economia brasileira, e ainda representa uma rentabilidade abaixo do potencial da companhia", disse na nota o presidente do Conselho de Administração, Luís Roberto Pogetti.