Zoológico de Berlim sacrifica mãe de famoso urso polar Knut

BERLIM (Reuters) - A mãe do famosos urso polar criado em cativeiro Knut, que conquistou corações alemães e a atenção mundial em sua breve vida, foi sacrificada no Zoológico de Berlim nesta terça-feira porque estava cega, surda e sofrendo.

Knut, que morreu aos 4 anos em 2011 por conta de um ataque epilético, se tornou a maior estrela do zoológico após ser rejeitado pela mãe. Normalmente isso representaria a morte, mas o filhote branco foi salvo contra as possibilidades e criado pelo funcionário Thomas Doerflein.

"Surda, cega e desorientada, Tosca foi encontrada tropeçando em sua jaula na segunda-feira", informou o zoológico em nota. "Ela perdeu todo o senso de olfato. Veterinários, autoridades de proteção animal e autoridades do zoológico se juntaram para uma decisão de tirar Tosca de seu sofrimento".

Tosca nasceu no Canadá, mas passou um tempo em um circo estatal da comunista Alemanha Oriental antes da queda do muro de Berlim. Ela estava no Zoológico de Berlim desde 1998.