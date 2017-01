Estudantes voltam às ruas para desafiar governo no Chile

SANTIAGO (Reuters) - Estudantes no Chile voltaram às ruas nesta quinta-feira, quatro anos após grandes protestos nacionais terem conquistado apoio público, desta vez contra o governo de esquerda cuja promessa de reforma universitária ficou aquém de suas demandas.

Eles querem que estudantes e professores tenham mais poder de decisão sobre como as universidades são gerenciadas e para que escolas primárias sejam controladas pelo governo federal, demandas distantes das propostas de Bachelet.

A causa estudantil ganhou outra dimensão, com um aumento do escopo das exigências, como pedidos pelo fim da Constituição da era ditatorial e contra uma lei que privatiza recursos marinhos.

O retorno dos protestos levantou questões sobre como o governo de uma das economias mais desenvolvidas da América Latina lida com o potente bloco político que continua se movendo mais à esquerda e tem um apoio maior do que qualquer outro partido tradicional.

"Parece, para mim, que novas reformas precisam mudar a estrutura do próprio governo", disse a presidente do poderoso grêmio estudantil da Universidade do Chile, Valentina Saavedra.