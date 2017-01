PF prende pecuarista Bumlai em nova etapa da Lava Jato

De acordo com o procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima, o contrato da estatal com a Schahin teve envolvimento direto do então ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, e do então tesoureiro do PT, Delúbio Soares, ambos condenados por corrupção no processo do mensalão. Dirceu também foi preso no âmbito da Lava Jato.