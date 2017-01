Coreia do Sul multa Volkswagen e ordena recall por fraude em testes de emissões

Por Joyce Lee

SEJONG, Coreia do Sul (Reuters) - A Coreia do Sul decidiu nesta quinta-feira impor multa recorde à Volkswagen com base em seus próprios testes de emissões de poluentes e obrigou a fazer recall de 125.522 veículos.

O Ministério do Meio Ambiente ordenou à Volkswagen Korea a apresentação de um plano de recall até 6 de janeiro de 2016, após seus próprios testes de emissões mostrarem que a maior montadora europeia manipulava dispositivos que registravam as emissões de diesel em veículos com motores mais antigos.

O ministério também multou a Volkswagen em 14,1 bilhões de wons (12,31 milhões de dólares), a maior multa financeira imposta a uma montadora na quarta maior economia da Ásia.

"As medidas desta quinta-feira são similares às que muitos outros países estão tomando - a Alemanha ordenou um recall obrigatório, enquanto os EUA iniciaram o processo de definição do tamanho da multa", disse a analista do Samsung Securities, Esther Yim.