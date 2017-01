Fifa doa para caridade 48 relógios entregues pela CBF na Copa do Mundo

ZURIQUE (Reuters) - Envolvida no pior escândalo de corrupção da história do futebol mundial, a Fifa doou 48 relógios suíços, avaliados em 25 mil dólares cada, para uma instituição de caridade infantil, após um ano tentando convencer os dirigentes que os receberam da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a doá-los.

Os relógios foram deixados nas camas do hotel em que dirigentes do futebol, incluindo membros do comitê-executivo da Fifa e representantes de federações nacionais, participavam de um Congresso da Fifa no Brasil, antes da Copa de 2014.