Chile tem condições únicas para indústria de energia solar, diz Bachelet

SANTIAGO (Reuters) - O Chile possui condições únicas para o desenvolvimento de uma indústria de energia solar, e o governo buscará apoiar um programa estratégico para o setor, disse nesta quinta-feira a presidente do país, Michelle Bachelet.

A presidente destacou que o deserto ao norte do Chile recebe a maior irradiação solar do mundo, o que, combinado com a exploração de lítio, utilizado em tecnologias de armazenamento de energia, proporciona vantagens para o setor.