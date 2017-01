Presidente da Turquia alerta Rússia a não "brincar com fogo"

ISTAMBUL/MOSCOU (Reuters) - O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, alertou a Rússia nesta sexta-feira a não "brincar com fogo", citando relatos de que empresários turcos foram detidos na Rússia, e Moscou reagiu tornando a emissão de vistos mais rigorosa.

As relações entre os ex-antagonistas da Guerra Fria estão em seu pior momento desde que a Turquia derrubou um caça russo perto da fronteira com a Síria na terça-feira. A Rússia ameaçou uma retaliação econômica, resposta que Erdogan desqualificou como emocional e indecorosa.

O incidente se mostrou uma distração para o Ocidente, que procura angariar apoio para a luta liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico na Síria. A guerra civil naquele país, que já dura quase cinco anos, foi complicada pelos ataques aéreos russos em defesa do presidente sírio, Bashar al-Assad.

A Turquia, que há tempos quer a saída de Assad, tem profundos laços comerciais com Moscou, e eles podem ser afetados. Erdogan repudiou as notícias de que alguns empresários de seu país foram detidos por irregularidades em seus vistos durante uma feira comercial na Rússia.

"É brincar com fogo chegar ao ponto de maltratar nossos cidadãos que foram à Rússia", afirmou Erdogan a seus apoiadores durante um discurso em Bayburt, no nordeste da Turquia. "Nós de fato atribuímos muita importância às nossas relações com a Rússia... não queremos que estas relações sejam prejudicadas de forma nenhuma".